В четверг, 17 отября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Как сообщают в Укргидрометцентре, осадков не будет. Ночью и утром на Правобережье страны местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +5-10 градусов, а днем прогреется до +17-22.

В Киеве ожидается сухая погда. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +8-10 градусов, днем около +20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua



Также синоптики предупреждают, что в период 16-18 октября в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за сильного тумана в Украине объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что бабье лето в Киеве установило очередной температурный рекорд.