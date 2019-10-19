Какой сегодня праздник

19 октября православные украинцы вспоминают апостола Фому и запасаются консервацией на зиму. В США празднуют День сладкого. Также сегодня День ангела Ивана.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память апостола Фомы, который считается помощником в обретении веры и выздоровлении при хронических заболеваниях. Наши предки запасались овощами, вареньем, консервациями. Ночь увеличивалась, день убывал. Обычно бывал ветреный день. Не зря наши предки говорили "Надевай теплое платье со дня Фомы". Если на Фомин день шел снег - лето будет хорошим, если нет ветра - скоро похолодает.

Праздники в мире

В США сегодня День сладостей. Эта традиция зародилась в Кингстоне в 1921 году, где работник кондитерской фабрики Герберт Кингстон вместе с жителями решил помогать сиротам и беднякам. В этот день принято дарит розы и шоколад.

События и даты

В 1944 году американский актер Марлон Брандо дебютировал на сцене Бродвея в драме "Я помню, мама".

В 1987 году произошел биржевой крах 1987 года, получивший название "черный понедельник". В этот день произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю. Это событие затронуло не только США, оно быстро распространилось по всему миру.

В 2000 году в Нью-Йорке открылся филиал музея Мадам Тюссо, отделка которого стоила 50 млн долл. Новую экспозицию составили из 200 восковых фигур.

В 2003 году католическая церковь причислила монахиню мать Терезу к лику святых. Албанцы каждый год празднуют день беатификации матери Терезы на национальном уровне.

В 2011 году Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.

Сегодня 1969 американскому киноактеру Трею Паркеру исполняется 50 лет. Он прославился тем, что создал мультсериал "South Park" вместе с Мэттом Стоуном.

67-й День рождения отмечает мексиканская актриса Вероника Кастро, которая стала популярной благодаря роли в сериале "Богатые тоже плачут". За свою карьеру она снялась в 19 сериалах и 20 фильмах. Она никогда не была замужем, родила двоих сыновей.

Именины

День ангела отмечают Иван, Макар и Никанор.