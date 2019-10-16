Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал Закон Украины "О публичных закупках", который регулирует работу портала ProZorro. Об этом говорится на портале Верховной Рады.

"16.10.2019. Возвращено с подписью от Президента", - говорится в карточке законопроекта №1076 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок.

Теперь порог закупок снижен до 50 тыс. грн, а в ProZorro введена обязательная отчетность за все закупки от 0 гривен. Также теперь должностных лиц есть личная ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок. Также изменения в законе предусматривают механизм автоматического отклонения предложений с "аномально низкими ценами".

Документ также предоставляет заказчику право отклонять тендерное предложение участника, который не выполнил свои обязательства перед ним по ранее заключенному договору о закупке, и расширяет перечень квалификационных критериев, требуемых заказчиком от участника размещения заказа (устанавливается требование о наличии финансовой способности, которая подтверждается финансовой отчетностью).

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