Румыния отказала в экстрадиции в Украину задержанного в декабре 2017 года бывшего директора "Укрспирта" Михаила Лабутина из-за угрозы применения к нему пыток. Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

"В этом конкретном деле Румыния отказала в выдаче этого подозреваемого на том основании, что в Украине есть угроза применения к нему пыток", - сказал он, отвечая на вопрос, когда состоится экстрадиция Лабутина в Украину.

Касько отметил, что за время, когда он не курировал направление международного сотрудничества Генпрокуратуры, результаты работы ведомства в вопросе экстрадиции незначительные.

Ранее "Страна" писала, что объявленный в розыск экс-директор "Укрспирта" был задержан на территории Румынии в конце прошлого года. При нем был обнаружен паспорт на имя Михаила Вайпана.

Согласно материалам местного суда, Лабутин/Вайпан находился под арестом полгода - с 15 декабря 2017 года по 12 июня 2018 года. После этого он вышел на свободу, но ему было запрещено покидать румынскую Сучаву.

Как писала "Страна", в Украине Лабутину инкриминируется серия экономических и насильственных преступлений, включая подготовку серии заказных убийств и покушений (в том числе на главу МВД Арсена Авакова), а также попытку осуществления государственного переворота. Он подозревается в растрате средств "Укрспирта" на сумму 172,5 млн гривен и уклонении от уплаты НДС на 28,2 млн гривен.

Сам экс-директор "Укрспирта" называет свое дело сфальсифицированным и результатом провокации, устроенной против него с подачи высокопоставленных сотрудников контрразведки СБУ.