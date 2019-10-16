В Польше предложили сажать в тюрьму за рассказы учителей школьникам про секс на уроках "сексуального образования". Соответствующий законопроект завоевал поддержку выигравшей выборы в Польше партии PiS.

Согласно новому законопроекту, за уроки "секспросвета" в школе учителя могут посадить в тюрьму на 5 лет. Об этом сообщает EUobserver.

Согласно данному законопроекту, предназначенному для предотвращения педофилии, такие уроки "поощряют учащихся к сексуальной активности".

Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах. "Это больная идея", - заявила депутат от оппозиции Иоанна Шеуринг-Вельгус.

Как сообщала "Страна", в Киевской области ушел из жизни учитель географии, которого ранее обвинили в развратных действиях в отношении учащихся. Он оставил предсмертную записку, где утверждает, что его жизнь была разрушена клеветой.

Напомним, что в Украине готовятся создать публичный реестр педофилов.