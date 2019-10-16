В Киеве задержали уроженца города Грозный (РФ), который вымогал у жителя украинской столицы $1000 и угрожал ему физической расправой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что в мае этого года житель Киева обратился к 33-летнему знакомому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Однако в тот же день мужчина самостоятельно решил вопрос, поэтому помощь не понадобилась. В свою очередь, злоумышленник выдвинул пострадавшему требование выплатить ему $1000 в качестве компенсации "за хлопоты".

"Во время следующих встреч с потерпевшим вымогатель увеличил сумму "долга" до $4000, а в случае отказа передать денежные средства, злоумышленник угрожал отрезать мужчине пальцы, уши и сломать руки", - рассказали в прокуратуре.

В качестве "залога" уроженец города Грозный (Россия), который нелегально находился в Украине и был в международном розыске, отобрал у потерпевшего автомобиль.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему).

В отношении вымогателя избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей 60 суток, без альтернативы внесения залога. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области в этом году задержали 19 преступных групп и три банды, которые занимались вымогательством и заказными убийствами.

Также мы сообщали, что в Одессе задержали вымогателей, которые выкрали юриста и требовали 100 тысяч долларов.