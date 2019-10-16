Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран. По классификации Украина входит в группу Emerging and Developing Europe ("Новая и развивающаяся Европа"). Группу СНГ ликвидировали. Об этом говорится на сайте МВФ.

По нововведению, начиная с октября, 4 страны СНГ - Украина, Россия, Беларусь, Молдова - включены в региональную группу "Новая и развивающаяся Европа".

Другие 8 стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, которые входили в региональную подгруппу Кавказ и Центральная Азия (ССА), объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ рассказали, когда доллар будет стоить 31 гривню.

Также мы рассказывали, что МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума с 2008 года.