Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова, ранее занимавшего должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства в среду, Кабмин также назначил экс-директора департамента организационного развития и развития персонала "Укрпошты" Юлию Белову и экс-руководителя департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Тараса Елейко заместителями Фонда госимущества (ФГИ).

В ходе пресс-брифинга по итогам заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Петров назначен с испытательным сроком два месяца.

"Мы с ним поговорили, я очень четко поставил ряд задач, которые он должен выполнить за следующие два месяца. И главная задача – вычистить и прекратить коррупцию в органе и привести там все в порядок.

По словам Гончарука, Кабмин вернется к вопросу о назначения главы Госспецсвязи через два месяца. Если Петров не справится, по нему будут приниматься отдельные решения.

Премьер также напомнил, что конкурсная процедура на должность главы Госспецсвязи не проводится.

Кроме того, он подтвердил информацию о назначении двух заместителей главы Фонда госимущества Украины, отметив, что в этом органе формируется хорошая, сильная команда.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине решили легализировать двойное гражданство.

Также мы сообщали, что премьера Гончарука "слуги народа" хотят вызвать "на ковер" из-за посещения концерта с неонацистами.