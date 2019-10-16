В среду, 16 октября, одно из ведущих спортивных изданий России - газета "Советский спорт" вышла с заголовком на украинском языке. Название статьи "Україна - це Європа" размещено на первой странице этого профильного ежедневника.

Самое популярное спортивное печатное издание времен СССР, существующее и поныне в России, отметило победу сборной команды Украины в матче с действующими чемпионами Европы - командой Португалии и выход в финальную стадию континентального первенства. Об этом сообщают Украинские новости.

Основной темой материалов, касающихся нашей сборной стал сравнительный анализ команд Украины и России. Начиная от уровня исполнительского мастерства игроков и заканчивая работой тренеров обоих спортивных коллективов.

Наставника сборной Украины Андрея Шевченко в газете сравнили с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который тоже вывел свою команду на Евро-2020.

Фото: ukranews.com

Мы разбирались в особенностях грядущего Евро.

Напомним, что 22 октября в Харькове состоится важнейшая игр Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Динамо" Загреб.