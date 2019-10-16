Российская газета вышла с надписью "Україна - це Європа" на обложке
В среду, 16 октября, одно из ведущих спортивных изданий России - газета "Советский спорт" вышла с заголовком на украинском языке. Название статьи "Україна - це Європа" размещено на первой странице этого профильного ежедневника.
Самое популярное спортивное печатное издание времен СССР, существующее и поныне в России, отметило победу сборной команды Украины в матче с действующими чемпионами Европы - командой Португалии и выход в финальную стадию континентального первенства. Об этом сообщают Украинские новости.
Основной темой материалов, касающихся нашей сборной стал сравнительный анализ команд Украины и России. Начиная от уровня исполнительского мастерства игроков и заканчивая работой тренеров обоих спортивных коллективов.
Наставника сборной Украины Андрея Шевченко в газете сравнили с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который тоже вывел свою команду на Евро-2020.
Фото: ukranews.com
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