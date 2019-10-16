Экс-нардеп "Радикальной партии" Дмитрий Линько впервые прокомментировал заявление своего однопартийца Игоря Мосийчука о том, что дело главреда "Страны" Игоря Гужвы полностью сфабриковано.

Об этом он заявил во время вечернего ток-шоу на телеканале NewsOne, отвечая на вопрос экс-министра юстиции Елены Лукаш, которая в 2017 году была адвокатом Игоря Гужвы в сфабрикованном властями деле о вымогательстве, в котором Линько выступал как заявитель (якобы Игорь Гужва у него вымогал деньги, что являлось ложью).

В середине передачи Лукаш напомнила, что на прошедшей конференции с президентом Украины не было одного журналиста - главреда Страна.ua Игоря Гужвы. "...Которого вы обвинили в вымогательстве и из-за вас в том числе он сейчас находится в Австрии, в Вене и не может вернуться на родину. Там он прошел сложнейшую процедуру проверки и признан лицом преследуемым государством Украина за свою журналистскую деятельность", - сказала Лукаш.

Она отметила, что одной их причин вынужденного отъезда Гужвы из Украины стал именно Линько. "Недавно ваш коллега Мосийчук, который точно мне не друг, не брат и не знакомый, заявил, что вас, Линько, подставило СБУ. Они вышли на вас и попросили помочь. Вам обещали, что Гужву будут "паковать" как сепара и агента Кремля, обещали Вас отблагодарить. Игорь Гужва - очень важный для меня человек и он не может сейчас вам задать этот вопрос. Скажите, в словах Мосийчука есть правда, или он откровенно врал?" - спросила Лукаш.

"Вы знаете, госпожа Елена, когда я Вас впервые увидел впервые в суде когда Вы защищали Гужву, я честно говоря удивился, что Вы вообще находитесь в Украине: я думал, что Вы или убежали, или сидите в тюрьме. Что касается слов Мосийчука, то в его словах нет ни слова правды", - ответил Линько и заявил, что не будет комментировать слова человека, "который утратил разум".

На вопрос Лукаш, не жалеет ли Линько о том, что он сделал, экс-радикал ответил: "Я не жалею".

Видео: youtube.com

Напомним, что Игорь Мосийчук заявлял в интервью "Стране", что дело против Гужвы было сфабриковано, а СБУ подставила Линько.

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