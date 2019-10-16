Фотограф Йонгкинг Бао из Китая выиграл в категории лучшей фотографии дикой природы 2019. Победу он получил за снимок лисы и сурка, сделанный в горах Циляньшань. Об этом сообщает официальный аккаунт конкурса Wildlife Photographer Of The Year в Instagram.

Фото: Instagram/WildlifePhotographerOfTheYear

"Выбранная нашими судьями из более 48 000 работ мощная победная фотография Йонгчинга изображает главный вызов природы - борьбу за выживание. Сочетание юмора и страха, фото фиксирует незабываемый и неповторимый миг между тибетской лисой и сурком", - описывает фотографию победителя комитет премии.

Скриншот: Instagram/WildlifePhotographerOfTheYear

Фото Бао займет центральное место на выставке Wildlife Photographer of the Year в Лондоне, где представят полную коллекцию из 100 фото победителей в разных категориях.

Конкурс Wildlife Photographer of the Year является одним из самых престижных соревнований такого типа в мировой фотографии.

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