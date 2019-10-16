В Киеве 15 октября бабье лето в третий раз за два дня побило температурный рекорд. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до + 24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.

Ранее "Страна" сообщала, что последние пять лет на Земле стали самыми жаркими в истории человечества.

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