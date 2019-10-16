Гражданин Социалистической Республики Вьетнама Ву Нгок Хуй, который в прошлом году отстоял право на свое имя, успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете. Об этом пишет Думская.

Ву Нгок Хуй выбрал темой диссертации "Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи". Защита состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Теперь Ву Нгок Хуй получил ученую степень кандидата технических наук.

Фото: dumskaya.net

Отмечается, год назад Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал корректно указать его имя по-украински в дипломе Одесского национального политехнического университета.

Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy, что в украинском виде на жительство транслитерировали как Ву Нгок Хуй. При этом в университет его зачисляли по визе на въезд в Украину, где имя записали с ошибкой - Хыу. Впоследствии этот вариант перекочевал и в диплом. Суд встал на сторону гражданина СРВ.

Отмечается, что Хуй - это личное имя иностранца, означает «яркий, светящийся». Его фамилия - Ву, а Нгок - это так называемое среднее имя (tên đệm или tên lót), которое выбирается родителями из довольно узкого круга. В прошлом среднее имя указывало на пол ребенка, а сейчас его основная функция - показать принадлежность к одному поколению в роду (братья и сестры имеют одно среднее имя, отличное от предыдущих и последующих поколений).

Напомним, что в Одессе 55-летний уроженец Ирака пытался зарезать жену в лифте.

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