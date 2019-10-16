Наступление Турции на северо-востоке Сирии будет прекращено, когда будет установлена "безопасная зона" (глубиной 30-35 км), а курдские отряды в регионе от этой линии отступят и сложат оружие.

Об этом в среду, 16 октября, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters. Он отметил, что самым быстрым решением для курдских групп будет сдача оружия и выход из района "безопасной зоны" до вечера среды, 16 октября.

По словам Эрдогана, факт создания такой зоны "не обсуждается". Говорить со срочно направляемым в Турцию вице-президентом США Майком Пенсом президент Турции отказался.

Как сообщала "Страна", на территории "безопасной зоны" планируется разместить сирийских беженцев, ныне находящихся на территории Турции.

Напомним, что Вашингтон отказался поддержать курдов после начала операции турецкой армии против них и вывел с северо-востока Сирии американские войска. В про-курдских вооруженных "Сирийских демократических силах" (SDF) назвали это "ударом ножом в спину". Ранее власти США использовали курдские силы для военных операций в регионе.

После демарша США и начала боестолкновений с турецкими формированиями курды возобновили переговоры с представителями президента Сирии Башара Асада.

В результате Асад отдал приказ сирийским войскам выдвинуться навстречу армии Турции для их защиты. К 15 октября курды возвратили под контроль Дамаска ряд стратегически важных пунктов в северо-восточной Сирии, включая собственную твердыню Манбидж.