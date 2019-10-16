Страной Евросоюза, в которой самое большое количество лиц, живших за гранью бедности или социальной изоляции в 2018 году, стала Болгария, сообщает в среду статистическая служба ЕС (Евростат).

Как пояснили в Евростате, проживание за гранью бедности или социальной изоляции подразумевает по крайней мере одно из трех условий: низкий доход, серьезные материальные затруднения или проживание в домохозяйствах с низкой занятостью. В Болгарии процент таких граждан составил 32,8%.

За Болгарией следуют Румыния (32,5%) и Греция (31,8%), Латвия (28,4%), Литва (28,3%), Италия (27,3%) и Испания (26,1%). Самый низкий уровень бедности - в Чехии (12,2%), Словении (16,2%), Словакии (16,3%), Финляндии (16,5%), Нидерландах (16,7%), Дании и Франции (17,4%) и Австрии (17,5%).

В общей сложности в 2018 году 109,2 млн человек, или 21,7% населения ЕС, жили за гранью бедности или социальной изоляции. Количество бедных снизилось по сравнению с 2017 годом на 3,7%. В 2017 году в ЕС насчитывалось 22,4%, людей, проживающих в бедности. Таким образом уровень бедности сократился на 0,7 процентных пункта (п.п.) По сравнению с 2008 годом показатель снизился на 2 п.п.

В Украине по данным Госстата за 2018 год доход ниже фактического прожиточного минимума (1744,8 гривен) получают 29% граждан. Доля населения, живущего за чертой бедности, в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%. По данным статистического ведомства, в 2018 году меньше прожиточного минимума в месяц получали 0,5 млн граждан (годом ранее - 0,9 млн человек).

Ранее "Страна" сообщала, что, согласно опросу, украинцы хотели бы зарабатывать вдвое больше, чем сейчас.

Также мы рассказывали, что Нобелевку по экономике в 2019 году вручили "за экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности".