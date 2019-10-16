В России сбежал кот, которого полиция подозревала в переправке наркотиков в колонию. Побег существенно усложнил рассмотрение дела. Об этом пишет "Коммерсант".

Уточняется, что четверолапый дал деру из зооуголка, куда его передали следователи на ответственное хранение. По словам адвокатов, утеря кота, являвшегося главным вещественным доказательством по делу, лишает защиту возможности провести следственный эксперимент. Теперь невозможно проверить мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества.Защитники считают, что ответственных за хранение кота следует наказать, а само дело – закрыть в связи с потерей предполагаемого орудия преступления.

Фото: kommersant.ru

Издание пишет, что согласно материалам дела, канал поставки наркотиков в Тульскую колонию №6 (РФ) организовал заключенный, использовав для этого кота, рожденного в той же колонии. Обвинение считает, что летом 2018 года знакомый заключенного надел на кота ошейник с тайным кармашком, куда положил сверток с наркотиками. Однако план провалился: и мужчин, и кота задержали сотрудники полиции. Животное было признано вещественным доказательством "серо-бело-черного цвета" и отправлено на передержку в местный зооуголок.

Обвинение строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые утверждают, что заказывали у подсудимого наркотики и могут опознать кота. Однако, когда дело дошло до суда, выяснилось, что кот сбежал еще зимой.

"Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал", - объяснили смотрители зооуголка, где содержалось животное.

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