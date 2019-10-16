Украина оказалась европейской страной, в которой наименьшее количество людей готовы гомосексуализм должен быть принят обществом. Об этом свидетельствует данные опроса Pew Research.

Исследование Pew Research было посвящено европейскому общественному мнению после трех десятилетий с момента падения коммунизма. Оказалось, что всего лишь 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуализм. Этот показатель - самый низкий в Европе, такой же характерен для РФ.

При этом в Швеции мнения, что гомосексуализм должен быть принят обществом, придерживаются 94% респондентов, в Нидерландах - 92%, в Испании - 89%, Франции, Германии и Великобритании - 86%. Довольно низкие показатели толерантности к теме принятия ЛГБТ характерны для Литвы - 28%, Болгарии - 32%, Словакии - 44%, Польши - 47%.

По мнению социологов, отношение, в том числе, к этой теме отражает резкое разделение между Востоком и Западом. Исследователи отмечают, что в Западной Европе люди выражают гораздо более прогрессивные взгляды.

Инфографика: pewresearch.org

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