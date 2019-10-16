Президент Украины Владимир Зеленский допустил закрепление "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса может произойти после встречи в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом он заявил на брифинге в среду, 16 октября, по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает ТАСС.

"Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об (особом - Ред.) статусе (Донбасса - Ред.), если мы встретимся в "нормандском формате", если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше", - сказал Зеленский.

При этом он особо отметил, что новый проект закона об особом статусе Донбасса пока рано обсуждать, поскольку для этого должен быть сделан ряд шагов. "Закон об особом статусе мы будем обсуждать именно в том органе, который и принимает законы, законодательство Украины, это парламент. Пока что рано говорить об этих шагах", - сказал Зеленский.

В качестве необходимых шагов для начала обсуждения проекта закона он назвал обмен пленными, а также отвод вооружений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Президент заявил, что "режим тишины" в районе разведения сил сторон должен соблюдаться в течение семи дней и что предшествующие два дня это происходит.

Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс разведения сил и средств в Донбассе можно будет начать через пять дней. "Семидневный срок тишины - это не новость для Украины и всех участников минской Контактной группы. Поэтому мы будем ждать семь дней тишины, это должны зафиксировать представители ОБСЕ, что семь дней не было выстрелов. На сегодняшний день, я знаю, что два дня у нас уже тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы сможем говорить об отводе", - сказал он.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, "ЛНР", "ДНР", России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской ("ЛНР") и Петровского ("ДНР"). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".

15 октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердили необходимость выполнения прежних договоренностей по разведению сил в районах Золотого и Петровского, однако новые даты и график разведения назвать не смогли.

"Формула Штайнмайера"

1 октября на встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Как сообщала "Страна", в горсовете Харькова поддержали "формулу Штайнмайера". Депутаты Харьковского горсовета выпустили соответствующее обращение к президенту, парламенту и депутатам местных советов Украины.

Ранее о "формуле Штаймайера" в Ясно.Понятно рассказала Олеся Медведева: