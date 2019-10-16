Сегодня стартовал украинский Нацотбор участников конкурса "Евровидение 2020", который пройдет в Роттердаме в мае следующего года. Отбор конкурсантов состоит из трех этапов, однако его правила немного изменились с учетом прошлогодних скандалов, связанных с участниками, активно гастролирующими в России.

Заявки и новые правила Нацотбора

Итак, Нацотбор этого года включает такие этапы проведения:

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание принимают анкеты участников онлайн с 16 октября до 25 декабря; Телевизионные полуфиналы пройдут 8 и 15 февраля; Их будут транслировать оба канала-организатора отбора; Финал Нацотбора состоится 22 февраля, когда станет известно имя представителя от Украины.

Креативным продюсером конкурса является Наталья Франчук, музыкальным продюсером - известный композитор Руслан Квинта. Бессменным ведущим Нацотбора стал Сергей Притула, который запомнился громкими политическими разборками во время прямого эфира предыдущего Нацотбора.

В релизе организаторов сообщается, что в этом году вводятся новые правила. По всей видимости, учитывались ошибки прошлого сезона конкурса и отказ секси-дивы MARUV подписать контракт.

Главные правила участия в Нацотборе на Евровидение-2020:

Участником Нацотбора может быть исполнитель или коллектив участников без концертной деятельности на территории РФ с 2014 года. Конкурсант не должен планировать или анонсировать свои концерты в России перед финалом "Евровидения". Претендент не должен посещать аннексированный Крым, нарушая законодательство Украины. Песня для конкурса должна быть оригинальной, продолжительностью не больше 3 минут. В тексте не должно быть политических, военных или коммерческих призывов. Участник должен иметь имущественные права на песню.

Если перечисленные правила будут нарушены, участника дисквалифицируют.

Организаторы Нацотбора обещают информационно и финансово поддержать участника конкурса от Украины во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе. Телеканал СТБ также компенсирует расходы по проведению кастинга и ТВ-части Нацотбора.

По словам председателя "UA: Суспильне мовлення" Зураба Аласании, "Евровидение" не простой конкурс песни. Это еще и возможность представить свою страну миру. По словам Аласании, важно отобрать талантливого участника и такого, кто разделяет ценности украинского общества.

Почему Украина отказалась от Евровидения-2019

Украина не участвовала в Евровидении 2019, который проходил в израильском Тель-Авиве, несмотря на победу экстравагантной Анны Корсун (Maruv) в Нацотборе. MARUV отказалась подписывать договор. После этого представители НОТУ обратились с предложением к конкурсантам, вышедшим в финал Нацотбора, но группы Freedom Jazz и Kazkа от поездки в Тель-Авив отказались.

The New York Times упрекнуло НОТУ в политизированности и заявило, что номер Maruv мог завоевать успех и "прославить Украину".

Шоумен и ведущий Сергей Притула называл победу Марув "тревожным звоночком" и предлагал изменить правила Нацотбора. В частности, писал о том, чтобы не допускать к конкурсу тех, кто незаконно гастролирует в Крыму или дает концерты в РФ. По его словам, это бы упростило и ему жизнь как ведущему.

Он подробно проанализировал Нацотбор прошлого года и подчеркнул, что его мнение является субъективным.