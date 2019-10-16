В сентябре у ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", являющегося владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza, изменился перечень бенефициарных собственников. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических и физических лиц, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно реестру, дочь российского бизнесмена Аркадия Ротенберга (его называют близким к Путину) Лилия, а также граждане Швейцарии Андреа и Сюзанна Валлабх больше не являются конечными бенефициарами ООО "ИС "Лыбидь". Вместо них бенефициаром стала кипрская "Оушен Плаза Проджект". Среди бенефициаров осталась Джейпракаш Валлабх. Лилия Ротенберг в сентябре также вышла из состава учредителей ООО "Авангард-Виларти" (владелец 100% уставного капитала "ИС "Лыбидь").

Агентство отмечает, что у "ИС "Лыбидь" появилась непрямая связь с группой UFuture Василия Хмельницкого. "ИС "Лыбидь" числится владельцем созданного год назад ООО "Алакрити", которое зарегистрировано по адресу улица Лаврская, 20-а. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Глобал Инвест", входящее в группу UFuture, которая зарегистрирована по соседству - по адресу улица Лаврская, 20. Хмельницкий в конце 2018 года входил в число бенефициаров ООО "Алакрити".

В компании UFuture не подтвердили и не опровергли информацию о покупке ТРЦ Ocean Plaza Василием Хмельницким, отметив, что "пока не комментируют эту тему". В ТРЦ Ocean Plaza также отказались от комментариев, пообещав предоставить их ближе к концу месяца.

В марте Хмельницкий заявлял, что готов купить Ocean Plaza. "Да, я сам хотел откупить Ocean Plaza на каком-то этапе, даже, может, и откуплю. Просто Ocean Plaza сейчас стоит дешевле, чем мы продали", - отметил он.

О намерении сделать это говорил также девелопер Вагиф Алиев. "Я даю гарантию, что куплю Ocean Plaza и объединю ее со строящимся сейчас ТРЦ Ocean Mall", - заявил он 26 апреля.

Как сообщалось, в 2012 году Хмельницкий вместе со своим партнером Андреем Ивановым продал Ocean Plaza компании ТПС Недвижимость. Сумма сделки не разглашается, но, по оценкам экспертов консалтинговых компаний, она составила $300-320 млн. Формальным собственником торгового центра является компания ООО ИС Лыбидь.

Напомним, что после событий в Крыму в 2014 году Ocean Plaza был выставлен на продажу, но тогда найти покупателей на объект стоимостью около $250 млн не удалось. Вторую попытку продать ТРЦ его владельцы предприняли в 2018 году. Наиболее реальным претендентом считалась инвестиционная компания Dragon Capital.

Напомним, что в ноябре прошлого года националисты захватывали ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Также мы писали о том, что американцы отреагировали на захват киевского Ocean Plaza радикалами.