В Черновицком областном совете работники в форме с надписями НАБУ проводят обыск в кабинете председателя областного совета Ивана Мунтяна, а также в кабинете руководителя юридического отдела аппарата совета. Об этом сообщает "Укринформ".

У дверей кабинетов чиновников областного совета стоят два работника в форме с надписями НАБУ и не запускают в кабинет никого из журналистов и посторонних лиц. Как рассказал один из охранников, который не представился, с самого утра обыски проводились в кабинете председателя Черновицкого облсовета. Позже работники НАБУ перешли в соседний кабинет начальника юридического отдела исполнительного аппарата совета.

Работники не знают, как долго будут проходить обыски, сотрудники рассказали, что кабинет председателя довольно быстро обыскали. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро журналистам сообщили, что уточняют информацию о действиях своих сотрудников.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский позволил НАБУ и ГБР заниматься самостоятельной прослушкой.

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