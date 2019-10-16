В Харькове, как и собирались ранее, переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Такое решение в среду, 16 октября, приняли депутаты на сессии Харьковского городского совета. Заявляется, что с просьбой о переименовании станции к городскому главе Геннадию Кернесу на личном приеме обратились представители коллектива АО "Турбоатом".

Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод".

"Турбоатом", в советское время Харьковский турбогенераторный завод, Харьковский турбинный завод - предприятие, специализирующееся на выпуске паровых турбин для тепловых электростанций (ТЭС), атомных электростанций (АЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ); гидравлических турбин для гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) и другого высокотехнологичного оборудования. 

 

Как сообщала "Страна", журналистка телеканала "Прямой", записывая новостной сюжет о протестах под Харьковским горсоветом, попыталась выдать его за митинг против "формулы Штайнмайера". На самом деле люди протестовали против инициативы местных властей построить дорогу на месте крупнейшего рынка.

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