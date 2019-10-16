Стало известно, как во время будущих новогодних праздников будут выглядеть две основные столичные локации. В частности, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на организаторов.

"Площадь будет украшена яркой иллюминацией. Будет много красного, зеленого и золотого цветов. На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фото-зон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно, надеюсь новое убранство понравится всем, кто решит встречать Новый год на Софийской площади", – рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Фото: Folk Ukraine

Также он сообщил, что в этом году на Софийской площади хотят установить живую елку.

"Не исключен вариант, что она будет сборной, как в прошлом году. В любом случае сделаем ее очень пышной, такой как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Мы запланировали много интересного на новогодние праздники. Из Европы, например, к нам должен приехать Санта Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятим истории этого сказочного персонажа", - анонсирует Добруцкий.

По его словам, если раньше концерты на Софийской площади длились 15 дней, то на этот раз они будут проходить каждый день в режиме нон-стоп начиная с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны. Концерты можно будет посмотреть ежедневно до 22:00, а в выходные дни до 23:00.

Ярким будет праздник и на Контрактовой площади, где концерты также будут ежедневными.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки: свистки и лошадки. В стилистике Опошни будет украшена елка и многочисленные фотозоны вокруг нее. Кроме прочего на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", - обещает Добруцкий.

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