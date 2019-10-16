Президент Украины Владимир Зеленский подал кандидатуры на пост губернатора в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Об этом в Facebook написал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, кандидат на должность губернатора Кировоградской области - Андрей Богданович Балонь; Сумской - Сергей Вячеславович Леонов; Черниговской - Андрей Леонидович Прокопенко. Нардеп Гончаренко также отметил, что Кабмин решил перенести вопрос об их назначении на следующее заседание и пригласить кандидатов.

Сергею Леонову 42 года, он является проректором УНИБТ "УАБД" СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.

Андрей Прокопенко, по данным Гончаренко, - политтехнолог, который в 2013 году занимался местными выборами в Российской Федерации. Также он работал директором департамента коммуникации и корпоративных СМИ в нефтяной компании "ТНК-ВР Менеджмент" (Москва, Россия). А Андрей Балонь с 2003 по 2016-й год работал в органах следователем, начальником следственных управлений и так далее.

Скриншот, фото: Facebook/ Олексій Гончаренко

Напомним, Рябошапка 12 сентября уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Также мы писали, что нардеп Кучер прокомментировал "Стране" то, что Кабмин передумал одобрять его кандидатуру на должность харьковского губернатора.