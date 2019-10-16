Горсовет Харькова в среду, 16 октября, принял обращение к президенту, Верховной Раде и депутатам местных советов в поддержку "формулы Штайнмайера", сообщает MediaPort. Обращение поддержали 53 депутата горсовета, 12 - против.

"Это заявление, которое я зачитал, чтобы было понятно, и мы могли обсудить, то это обращение обусловлено обострением внутренней ситуации в Украине. Мы видим, что было в Харькове, Киеве, других областях Украины. Есть обращение депутатов Львовской, Тернопольской областей совсем иного порядка, и к нам также выходили с предложениями принять ... Так как мы поддерживаем президента Украины ..., поэтому мы вынесли данное обращение на сессию горсовета, я прошу его поддержать", - сказал мэр города Геннадий Кернес и поставил вопрос на голосование.

В обращении говорится, что формула является "единственным путем к прекращению войны". Горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг "формулы Штайнмайера" и прекратить акции Нет капитуляции. Горсовет своим обращением свидетельствует об уважении президенту и поддерживает усилия по возвращению в Украину мира.

Горсовет Харькова стал первым выборным органом Украины, который выступил в поддержку "формулы Штайнмайера". Решения против имплементации формулы уже приняли депутаты Черновицкого, Черкасского, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, а также горсоветов Херсона, Ровно, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля, Сум, Луцка и некоторых других.

Напомним, например, что Львовский горсовет написал Зеленскому возмущенное письмо по поводу "формулы Штайнмайера".

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