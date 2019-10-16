Ани Лорак публикует новые фото в Инстаграм
Ани Лорак публикует новые фото в Инстаграм

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России и активно гастролирует по стране, опубликовала в Инстаграм свои яркие откровенные образы для шоу "Дива". 

На снимках артистка в коротком мини с пайетками, массивными серьгами, на высоких каблуках и колготках в сеточку телесного цветами. 

Ани Лорак относительно давно не меняла стрижку. Сейчас цвет волос у певицы близок к натуральному. Чаще всего она выпрямляет прическу утюжком - не делает кудри. 

"Вы шикарна", "Самая лучшая! Дива! Спасибо за все! Вы мое вдохновение, мой идол", "Спасибо за все, что делаете для нас. Мы это чувствуем и на концертах стараемся отдать всю вашу любовь взамен, вы наше солнце. Спасибо тысячу раз",  - пишут Ани Лорак поклонники.  

 Фото: Инстаграм Ани Лорак

 Фото: Инстаграм Ани Лорак

 Фото: Инстаграм Ани Лорак

 Фото: Инстаграм Ани Лорак

Ранее Ани Лорак показала видео из нового клипа, где она выступит в ультракоротком мини. 

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