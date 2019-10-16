Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в матче с Украиной в отборе на Евро-2020 забил 700-й гол в своей карьере, установил еще один рекорд. Правда в этот раз не футбольный, а финансовый. Португальский футболист стал мировым лидером по доходам в социальной сети Instagram в 2018 году.

Об этом передает итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.

КриРо за год опубликовал 49 рекламных постов за 900 000 евро каждый, заработав в итоге 44,1 миллиона евро.

Другая звезда мирового футбола, форвард Барселоны Лионель Месси занял второе место в рейтинге сетевых миллионеров. Он опубликовал 36 записей за 590 000 евро каждая и заработал 21,2 миллиона евро.

На 4-м месте в рейтинге из футболистов оказался экс-игрок Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм (его доход составил около 10 миллионов евро), на 6-м - скандальный нападающий ПСЖ Неймар (около 6,5 миллиона евро).