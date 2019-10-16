Восстановленный в должности судьи и главы Конституционного суда (КС) Украины Станислав Шевчук в среду попытался прийти на свое рабочее место, но действущее рукводство суда отказалось это сделать, сославшись на то, что еще нет решения Окружного админсуда Киева с гербовой печатью. Об этом сообщила пресс-служба КС.

Отмечается, что Шевчук в среду обратился с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отметил, что в решении Окружного административного суда Киева говорится о немедленном исполнении решения в части восстановления его в должности судьи и главы Конституционного суда Украины.

В сообщении суда говорится, что по состоянию на 16 октября в КС отсутствует соответствующее решение Окружного админсуда Киева, заверенное гербовой печатью.

Советник Шевчука Денис Невядомский подтвердил информацию, что восстановленного в должности главу КС не пустили в здание суда.

"На работников секретариата и сотрудников государственной охраны было жалко смотреть, они ведь прекрасно понимают, что перепуганный Тупицкий (Александр Тупицкий - судья, назначенный в сентябре 2019 года главой КСУ, - Ред.) перешёл красные линии и это в ближайшее время может закончиться его задержанием и предъявлением подозрения по тяжелым уголовным статьям", - сообщил Невядомский в Facebook.

Советник обратился к "уважаемым судьям", "сохранившим честь и достоинство, работникам секретариата и государственной охраны" с заверением, что "этот гротеск имени Тупицкого ненадолго". "Своими действиями он совершает ряд преступлений и окончательно углубился в уголовную повестку. Отныне главный враг Тупицкого - Уголовный кодекс", - подытожил Невядомский.

Фото: facebook.com

Касательно сегодняшнего сообщения Конституционного суда Невядомский заявил, что 11 октября 2019 года судом была провозглашена вступительная и резолютивная часть решения по иску Шевчука в Конституционный суд Украины.

Он цитирует решение суда: "6. Решение суда в части восстановления Шевчука Станислава Владимировича на должности судьи Конституционного суда Украины, в части возобновления Шевчука Станислава Владимировича на посту председателя Конституционного суда Украины допустить к немедленному исполнению". И делает вывод, что "согласно пункта третьего части первой статьи 371 КАССУ, немедленно исполняются решения суда о восстановлении в должности в отношениях публичной службы".

Невядомский пишет, что Конституционному суду Украины, начиная с 11 октября 2019 года, доподлинно известен факт наличия этого решения, которое в части восстановления Станислава Шевчука на должностях судьи и Председателя Конституционного суда Украины подлежит немедленному исполнению.

"Копии решения (вводной и резолютивной части) были изготовлены и предоставлены представителям Истца после заседания. В свою очередь, представитель Ответчика отказался от получения копии решения. В дальнейшем, Истец обнародовал текст решения в СМИ, и по собственной инициативе предоставил копию решения в КСУ вместе с заявлением, хотя это не является его обязанностью. За пять прошедших дней представители ответчика так и не нашли времени для получения копии решения в суде", - отмечает советник Шевчука.

И еще раз напоминает, что решение в части немедленного восстановления Шевчука на должностях судьи и председателя Конституционного суда Украины подлежит исполнению с момента его провозглашения, а не с момента получения надлежащим образом заверенной копии судебного решения (полного/краткого текста решения), то есть с 15 октября 2019 года.

"Учитывая тактику процессуального саботажа, к которому прибегал Ответчик в судебном заседании, бездействия Ответчика по неисполнению решения, которое подлежит немедленному исполнению, свидетельствует о продолжающемся саботаже требований закона", - резюмировал Невядомский.

Фото: facebook.com

Напомним, 14 мая судьи КСУ лишили Шевчука статуса судьи. Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом и выразил мнение, что за ним стоял тогдашний президент Украины Петр Порошенко. 21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным. 11 октября ОАСК на заседании восстановил Шевчука в должности судьи Конституционного суда.

Ранее "Страна" писала о том, что восстановленный в должности глава КСУ Шевчук рассказал о своих планах.

Также мы разбирались, как и почему восстановили главой Конституционного суда человека, который не хотел приводить к присяге Порошенко.