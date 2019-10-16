В криминальном мире бытует мнение, что министр внутренних дел Арсен Аваков дает убежище в Украине ворам кавказкой национальности, что является сдачей национальных интересов.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал источник из окружения киевского вора в законе Андрея Недзельского (он же Неделя), которого недавно "раскороновали".

"Неделе в плюс играет факт, что через короткое время после произошедшего Аброськин на своем Facebook радовался произошедшему беспределу. Это подтверждает его связь с конфликтующей стороной. А еще, как быстро это растиражировали СМИ, эту искривленную информацию. Более того, шеф МВД Аваков дает убежище в Украине ворам кавказкой национальности, которые пачками едут в Украину из России, что является ничем иным, как сдачей национальных интересов", - сообщил источник.

Напомним, в Киеве "раскороновали" и избили вора в законе Неделю, который раньше хранил общак.

Также "Страна" писала о том, за что в Киеве избили и раскороновали "вора в законе" Неделю.