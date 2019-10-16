Представитель Киева в Минской Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не заявлял о необходимости роспуска "ЛДНР". Об этом в среду, 16 октября, сообщил представитель "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

При этом на фб-странице пресс-секретаря Кучмы Дарьи Олифер после заседания Контактной группы в Минске было размещено сообщение, в котором говорилось о том, что Киев такое требование выдвигает. Оно было указано среди прочих.

"Там (на заседании в Минске - Ред.) ни в каком виде не поднимался и не озвучивался Кучмой вопрос о роспуске "ЛНР" и "ДНР", которые являются властью на территории "республик" - говорится в Telegram-канале Мирошника.

По словам представителя "ЛНР", "Олифер добавила отсебятины в комментарий по Минску", при этом "комментарии пресс-секретаря Кучмы очень сильно отличаются от той реальности, что была на заседании Контактной группы в Минске".

"Заявление откровенно радикальных, неприемлемых и не соответствующих Минским соглашениям требований показывает истинное настроение украинских представителей - заблокировать переговорный процесс. У Кучмы решили, что желание угодить украинским радикалам у них гораздо больше, чем стремление к урегулированию конфликта", - говорится на фб-странице Мирошника.

Фото: facebook.com/rodion.miroshnik

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