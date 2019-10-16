После победы сборной Украины над командой Португалии в отборочном матче Евро-2020, которая позволила "сине-желтым" досрочно выйти в финальную часть турнира, в УЕФА не оставили без внимания хитроумный и оригинальный финт Андрея Ярмоленко одного из героев матча, забившего второй гол в ворота подопечных Сантуша.

Полузащитник английского Вест Хэма оригинальным ложным замахом дезориентировал сразу двух игроков португальской защиты, что позволило сборной Украины остро продолжить свою фланговую атаку.

Видео финта Андрея Ярмленко выложил официальный Twitter УЕФА.

Напомним, ранее "Страна" приводила главные факты о Евро-2020, где наша сборная может сыграть с Россией.

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