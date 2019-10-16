В государственном бюджете предусмотрено 3,431 млрд грн для проведения переписи населения. Об этом пишет "Украинская правда".

Как сообщили в Госстате, из выделенных на перепись бюджетных денег на оплату труда переписчиков пойдет 1322 млрд грн, на компьютерное оборудование - 1,543 млрд грн, на разработку программного обеспечения - 48,8 млн грн.

Обработка и систематизация данных обойдется примерно в 122 млн грн, но эти расходы будут заложены в госбюджет следующих двух лет.

Уточняется, что в течение примерно трех недель (с 3 по 23 декабря 2020 года) опрашивать украинцев будут 100 тысяч переписчиков с планшетами. А для тщательной проработки информации понадобится еще не менее полугода.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине перепись населения Украины оценили в 5 миллиардов.

Также мы сообщали, что в декабре 2019 года в Киеве и Бородянском районе проведут пробную перепись населения.