В четверг известный юрист Елена Лукаш придет в Генпрокуратуру для вручения уточненного подозрения. По ее делу - о якобы хищении средств на евроинтеграцию - проходит еще ряд адвокатов, которые ранее работали под началом Лукаш в Минюсте.

Дело старое - его открыли еще в 2015 году, чтобы подтвердить европейские санкции против экс-министра правительства Азарова. Однако сделать это не удалось, и дело заглохло еще при генпрокуроре Луценко.

И возродилось при его сменщике - Руслане Рябошапке. Скорее всего в силу политической целесообразности: новая власть хочет показать "патриотам", что разделяет их позиции. Особенно на фоне "зрады" с подписанием формулы Штайнмайера.

Дело Лукаш и остальных ведет следователь Юрий Кривобок - "важняк" из департамента спецрасследований Генпрокуратуры. Как оказалось - достаточно небедный человек. И это мягко говоря. "Страна" разбиралась, что об этом известно.

Заявление в ГБР

Адвокат Юрий Иващенко, который также вызван в генпрокуратуру на четверг, собрал факты о следователе. По его мнению, они подпадают под несколько статей уголовного кодекса.

Свои подозрения Иващенко оформил как официальное заявление в ГБР.

"Как и обещали мы обратились в Государственное бюро расследований с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Кривобока Ю.В. уголовных преступлений предусмотренных целым букетом статей уголовного кодекса.

Не подумайте, что мы завидуем, но бизнес успех следователя впечатляет. Не пойму когда человек успевает работать следователем.

Как мы все понимаем что честно заработать в ГПУ на несколько элитных домов, десятки земельных участков, просто невозможно.

Надеемся следствие ДБР раскроет секрет бизнес успеха господина следователя.

А мы готовим ещё несколько симметричных заявлений в отношении Кривобока уже в части его служебной деятельности. Грязные ментовские методы работы не пройдут.

Спасибо расследователям и честным сотрудникам прокуратуры на помощь.

Далее будет очень увлекательно", - написал адвокат в Facebook.

Заявление в ГБР разместилось на восьми листах. В нем перечисляется имущество Юрия Кривобока и обоснованные сомнения в честном характере его приобретения.

После публикации документа юрист Андрей Портнов обратился к генпрокурору Рябошапке.

"Это дело Вы доверили следователю, которого мы обвиняем в целой серии преступлений - декларировании недостоверной информации, легализации преступных доходов, покупке за неизвестно какие деньги 62 гектаров земли и десятков объектов недвижимости, неуплате налогов и других.

Ну и ещё одна проблема. Во время уже Вашего Генерального прокурорства семья этого следователя, с целью скрыть имущество от конфискации, оформила на себя недвижимые активы находящегося в розыске депутата Скуратовского.

Как мы и обещали, начинаем потихоньку надевать вам эту историю на голову. А следователя можно уже не увольнять, мы его за короткий срок превратим в участника воровской малины и будем ассоциировать теперь только с Вами, раз Вы оказали ему такое высокое доверие", - написал Портнов в Facebook.

В своем заявлении Иващенко утверждает - действия прокурора имеют признаки растраты имущества, злоупотребления служебным положением, декларирование недостоверной информации, отмывание денег, уклонение от налогов и предложение взятки.

Всего - пять статей УК Украины.

Кривобок, по данным Иващенко, который ссылается на антикоррупционных активистов, является самым богатым следователем Генеральной прокуратуры. Однако происхождение средств на приобретение десятков объектов недвижимого имущества - сомнительно и может быть связано с тяжкими преступлениями.

По данным издания PROSUD, лишь по приблизительным подсчетам, прокурорская семья приобрела в собственность:

4 элитных дома суммарной площадью 2 741 кв.м.

4 квартиры на 367 кв.м.

62 гектара земли по всей Украине

2 автомобиля, стоимостью каждый более 1 млн гривен

Доход в размере 182 млн гривен

Информации о карьерном развитии молодого 34-летнего прокурора в открытом доступе почти нет. Известно лишь что с 2014 года - Юрий Кривобок назначен старшим следователем по особо важным делам в Департаменте специальных расследований. До этого с 2009 по 2014 он работал прокурором Оболонского района Киева.

Дерибан земли и квартиры для МВД

В декларации 2015 года Кривобок указал, что в собственности его жены находится 3 квартиры в селе Софиевская Борщаговка. Именно на месте этих квартир в 2009-2010 годы, когда он работал прокурором Оболонского района Киева, его родители и жена получили в собственность 16 гектаров земли.

В 2011 году местная депутатская комиссия составила разгромный отчет о дерибане этой земли. В этом отчете фигурировали и участки Кривобоков, где отмечалось, что они выделены с нарушениями законодательства. Более того, в этом же отчете указано, что земельные участки одного назначения приватизировались родственниками прокурора по два раза, что противозаконно.

"В связи с этим, сельский председатель Кремець С.В., выделяя повторно земельные участки в собственность - бесплатно - нанес материальный ущерб государственному и сельскому бюджету на сумму 1 051 791,00 грн", - указано в отчете.

Семья Кривобоков в конце 2014 года отдала всю эту землю под застройку фирме "Укрполискорм". Скорее всего, именно за продажу земли супруга следователя Татьяна Кривобок получила несколько десятков готовых квартир от застройщика.

Журналисты интернет-издания "Наши деньги" выяснили, что она продала эти квартиры работникам МВД и Минобороны на сумму 83,88 млн грн. Но в декларации прокурора 2015 года указано, что суммарный доход за продажу квартир от этих министерств еще больше - 126 миллионов.

Всего за четыре года семья прокурора обогатилась на 182 миллиона. Из них около 700 тысяч - зарплата, остальное - продажа имущества.

Где живет прокурор и его семья

По декларации и реестру прав на недвижимое имущество, следователь владеет элитным домом площадью 1827 квадратов в селе Козин под Киевом.

Вот как выглядит этот дом:





Он расположен на шести земельных участках, которые также находятся в его собственности. Общая площадь земли под домом - 86 соток. Цена за сотку земли в этом районе - около 3 тысяч долларов, то есть вся земля под имением прокурора стоит примерно 260 тысячи долларов.

Сам же дом, согласно декларации, на момент приобретения в 2010 году стоил 7,2 миллиона гривень, или 900 тысяч долларов. Однако понятно, что стоимость этого дома на самом деле гораздо больше.

На фото дома можно увидеть, что забор полностью преграждает доступ к реке. Это прямо противоречит Конституции и Водному кодексу, по которому каждый имеет право беспрепятственного доступа к водоемам.

Кроме этого, семья Кривобока имеет еще несколько домов в курортных зонах Украины: в Крыму, в Карпатах и ​​в Одессе.

Один из них расположен в селе Миндальное недалеко от Судака и черноморского побережья. Юрий Кривобок приобрел этот дом, площадью 151 м², в 2010 году. Указанная стоимость дома 314 тысяч гривен - на то время это около 40 тысяч долларов.

Домом в Миндальном владеет и отец прокурора. Дом общей площадью 208,1 м² был приобретен Кривобоком-старшим в 2009 году. Стоимость этого дома - 706 402 грн.

Кроме домов, семья прокурора имеет еще 5 земельных участков в том же поселке: 6 соток имеет сам прокурор, 2 земельных участка площадью более 10 соток - жена прокурора и 2 участка по 6 соток имеют мать прокурора Оксана Юрьевна и его отец.

Но и это еще не вся крымская недвижимость семьи прокурора. Его жена имеет в собственности помещения в поселке Гаспра, недалеко от Ялты по адресу шоссе Алупкинское, дом 1. Из открытых источников видим что данный дом является многоквартирным, построенным в 2009 году. Поэтому, скорее всего, Татьяна владеет квартирой в нем, общая площадь которой 103,4 м2, а цена - 441 600 грн. Данный дом расположен всего в нескольких минутах от моря.

Имеет прокурор и дом в карпатском городке Яремче. Дом площадью 224 м² приобретен в 2007 году за 723 тысячи гривен.

Прокурору также принадлежат 17 соток земли под домом, которую он приобрел в 2006 году, и магазин на 44 м² в с. Микуличин, неподалеку от Яремче.

Кроме домов, прокурор имеет две смежные квартиры на столичной Оболони по адресу проспект Героев Сталинграда 8. Общая площадь квартир, приобретенных в 2012 году, - 221,90 м² Подобная квартира сегодня здесь стоит около 12 миллионов гривен.

Жена прокурора тоже обзавелась жильем на Оболони. Она владеет квартирой площадью 43,9 м² по адресу проспект Оболонский, дом 39а. Приобрела данную квартиру Татьяна в 2015 году за 627 990 грн.

Едва ли не самым престижную квартиру на столичной Оболони имеет мать прокурора. Правда, в выписке из реестра недвижимого имущества не указана площадь квартиры, которая была приобретена в 2012 году. Помещение расположено по адресу проспект Героев Сталинграда, 6б, находится в 2-х минутах от набережной Днепра. Наименьшая цена за квартиру в этом доме - 170 тысяч долларов.

Также, по данным антикоррупционных расследователей, следователя Кривобока Ю.В. справедливо можно считать земельным магнатом. В своей декларации он указал 21 земельный участок в с. Бунякино, Путивльского района, Сумской области. Землю прокурор получил в один день - 15.07.2010. Общая площадь всей земли - 41 гектар!

Еще два земельных участка в с. Стовпяги, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области следователь получил в 2011 году. Общая их площадь - 24 сотки. 4 земельных участка площадью 57 соток прокурор имеет в престижном селе Вишенки Бориспольского района.

Бизнес жены прокурора

Татьяна Кривобок значится среди учредителей двух фирм: ООО "Фабрика здоровья "Ярославна" и частного сельскохозяйственного предприятия" ЛАН ". Деятельность последней компании в 2016 году привлекла внимание СБУ и прокуратуры. Так, согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева, фирма "ЛАН" использовалась для финансирования "ДНР "и "ЛНР ".

Прокурор и бизнес беглого депутата

Странные истории есть и по поводу сделок отца следователя, который за семь миллионов гривен купил долю в ООО "Примател". Эта фирма является владельцем яхт-клуба в Киеве на проспекте Ватутина, а также арендатором четырех земельных участков и вертолета.

В 2013 году владельцем этой фирмы был экс-собственнк банка "Аваль" Федор Шпиг. Позже она перешла к людям бывшего нардепа от "Радикальной партии" Сергея Скуратовского, которому недавно объявили подозрение за избиение главы сельсовета и объявили в розыск.

Интересно, что после объявления "пидозры" и бегства Скуратовского (он сейчас в розыске), новым владельцем фирмы "Примател" 20 сентября 2019 года - то есть уже при новом генпрокуроре Рябошапке - стал отец прокурора Кривобока. А директором осталась Елена Добровольская - которая была помощницей депутата Скуратовского.

Данные Единого реестра юрлиц

Вот схема, по которой собственность перешла Кривобоку-старшему.