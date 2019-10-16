Дело бывшего нардепа и экс-главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула, который подозревается в причинении государству миллионных убытков еще во времена президента Виктора Януковича, передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - указали в прокуратуре.

По версии следствия, в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, выдал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков колхозов "Катериновский" и "имени Горького" общей площадью около 21 га для расширения карьера Орджоникидевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.

Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 га сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а потом - землей промышленного назначения. Убытки оцениваются в 5 млн гривен.

Александр Вилкул был председателем Днепропетровской облгосадминистрации с 18 марта 2010 до 24 декабря 2012 года.

Мы уже писали о деталях дел против Вилкула. Сам Вилкул считает их полностью сфальсифицированными по времена Порошенко в отместку за оппозиционную деятельность.

Также читайте о том, что прокуратура настаивала на аресте выпущенного на поруки Вилкула., но Апелляционный суд не удовлетворил это требование.