Адвокаты Петра Порошенко заявили, что прокуратура Панамы в начале октября закрыла уголовное дело по заявлению Андрея Портнова против экс-президента. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко… В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал адвокат Порошенко Илья Новиков.

Он добавил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование в течение двух месяцев, проверила данные, предоставленные Портновым, и закрыла дело.

В свою очередь юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале отметил, что довольно странно, что если компании, фигурирующие в деле, не имеют отношения к Порошенко, об этой истории сообщают его адвокаты и именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами.

"Второй [комментарий] - спасибо Вам, прокурор Рябошапка, что у Вас за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы о расследовании противоправной деятельности компаний Порошенко. Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, в июле юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров экс-президента Украины Петра Порошенко в Панаме.

Также мы писали, что Портнов требует отставки Рябошапки, так как, по его данным, руководство Генпрокуратуры запретило подписывать ходатайства по делам Порошенко.