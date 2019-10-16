В четверг, 17 октября, в Украине будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон со смешным названием Thilo бушует над Атлантикой и совсем не смешно будет втягивать в свою сферу Великобританию и все прибрежные страны северо-запада Европы. Там - дожди и сильный штормовой ветер. И еще прохладная погода. А вот Украина явно смеется над таким Thilo..." - написала Наталья Диденко.

По ее словам, во всех областях Украины и завтра, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Антициклональное поле, то есть поле повышенного давления, будет определять такую синоптическую ситуацию еще долго. Температура воздуха в течение дня составит +17...+24 градуса, ночью +6...+12 градусов. По словам Диденко, туманы будут ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром, но и могут задерживаться дольше.

"В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхиально-легочными проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период. И я уже не говорю о тех, кто жжет листья, которые аккумулировали всю грязь за лето, и кто жжет старые резину и прочую гадость, которая вредными дымами зависает на километры и забивает всему живому горло, бронхи и легкие", - написала синоптик.

По ее словам, в Киеве четверг будет сухим и теплым, днем ​​около +20 градусов. Ночью и утром ожидается туман. Такая погода продлится до конца недели и дальше. Снижение температуры воздуха вероятное только в второй половине следующей недели - до +15...+17 градусов.

"Поэтому пока носим светлые вещи, красиво забрасываем шарфик за спину, темные очки, переходим дорогу только в разрешенных местах, благодарим друг друга даже по мелочам, наконец делаем плановый медицинский осмотр, не пьем дешевого, какого угодно вина, фрукты и овощи любим не только за вкус, но и за фантастические цвета, словом, ценим теплые дни октября за красоту, тепло и по грядущие воспоминания слякотным ноябрем. Бабье лето продолжается", - подытожила Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, утром 16 октября Киев накрыло плотным туманом. Спасатели предупредили об опасности.

Также мы публиковали прогноз погоды в Киеве на октябрь.