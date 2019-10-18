18 октября в Америке празднуют день Аляски в честь годовщины присоединения этой территории к США в 1867 году. На церковном календаре - день великомученицы Харитины Амисийской, когда день становился холоднее. В мире отмечают День галстука. Сегодня именины у Александра, Алексея, Григория, Дениса, Филиппа и Петра.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память святой Харитины, которая жила в 303 году во время правления императора Диоклетиана. Девушка работала служанкой и подверглась мучениям за христианскую веру. Ей обрезали волосы, но они чудом выростали пышными слова. Палачи подвергли истязали ее и выбросили тело в море с камнем на шее. Но Харитина всякий раз освобождалась и вновь появлялась перед наместником, показывая силу христианской веры. После всех мучений она сама попросила Господа избавить ее от испытаний и после этого ее душа отошла к Богу.

В народе день называли "Харитины - первое полотно". С этого дня ткали полотно и катали шерсть на валенки. Световой день ощутимо сокращался. Наши предки говорили: "Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень", "Быстро тает октябрьский день - не привяжешь за плетень", "Харитина - вечная ткачиха".

Среди погодных примет: если снег укрыл мокрую землю - не растает, упал на сухую - сойдет быстро. Если вороны летают в воздухе и облака идут против направления ветра - выпадет снег. Если день будет безветренным - придет похолодание.

Международные праздники

В мире отмечают день важного мужского аксессуара - галстука. Считается, что его ввел в моду французский король Людовик XIII. Галстук берет начало от шейных платков у римских воинов.

События и даты

В 1867 году Аляска перешла от России США.

В 1892 году открылась первая коммерческая протяженная телефонная линия.

В 1896 году в New York Journal появились первые комиксы.

В 1922 году основали британскую радиокорпорацию "BBC".

В 1994 году Верховная Рада отменила запрет Компартии.

В 1995 году Украина вступила в Совет Европы.

В 2011 году был подписан Договор о зоне свободной торговли в СНГ. Подписантами выступили украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Молдавия и Таджикистан.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков празднует сегодня 46-летие. Украинской певице Светлане Лободе исполняется 37 лет.

Именины

День ангела отмечают Александра, Алексей, Григорий, Гавриил, Денис, Макар, Матвей, Филипп и Петр.