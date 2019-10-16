В октябре цена на газ для населения снизится на 4,9%. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Цена на газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях, составит 4 272,76 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

"Хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием", - заявили в компании.

Уточняется, что с апреля 2019 года цена, по которой компания продает газ для населения, уже снизилась на 32%.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили, как цены на газ для украинцев связаны с погодой в Китае.

Также мы писали, что "Нафтогаз" опубликовал перечень городов, которые оказались под угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов.