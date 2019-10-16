Бизнесмен и акционер корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олег Мкртчан, задержанный в прошлом году в Москве, является гражданином Украины. Об этом сказано в официальном ответе Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области, пишет Сегодня.

Запрос был направлен 11 октября адвокатом Мкртчана в ответ на ряд сообщений в СМИ на тему гражданства бизнесмена.

Напомним, Мкртчан был арестован 5 февраля 2018 года в Москве. Ему вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Обвинение утверждает, что являясь совладельцем и гендиректором ИСД, Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд рублей - вывел на подконтрольный ему офшор, а потом потратил.

Как утверждает защита бизнесмена, дело является сфабрикованным, а удержание Мкртчана российскими властями - незаконным, до сегодняшнего дня он находится в СИЗО-2, Лефортово, в Москве.

Фото: segodnya.ua

Напомним, что до этого СМИ сообщали, что арестованный в Москве гендиректор ИСД Мкртчан отказался от украинского гражданства.

Также читайте о том, что в Москве гендира ИСД Олега Мкртчана приговорили к 9 годам. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей. По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.