Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.

Журналист считает, что интернирование Советским Союзом японских военнопленных, в результате которого большинство солдат погибли и пропали без вести, является государственным преступлением.

Известно, что в феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры СССР США и Великобритании подписали соглашение, по которому Советский Союз должен был вступить в войну на стороне союзников против Японии после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения советскому государству южной части Сахалина и передачи Курильских островов.

В результате проведенных операций СССР официально вернул в свой состав в том числе южный Сахалин, группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Япония до сих пор не признала потерю этих территорий.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер России Медведев проигнорировал протесты Японии после своего визита на Курилы.

Также мы сообщали, что Россия отказалась обсуждать передачу Японии Курильских островов.