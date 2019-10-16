В среду, 16 октября, журналистка телеканала "Прямой", записывая новостной сюжет о протестах под Харьковским горсоветом, назвала предпринимателей с рынка "Барабашово", которые митингуют против строительства дороги, противниками формулы Штайнмайера.

Соответствующее видео появилось в группе "Харьков 1654" в Facebook.

Предприниматели, которые вышли на пикет к мэрии, не давали журналистке записать сюжет, так как услышали, что она называет их участниками акции протеста против формулы Штайнмайера.

Корреспондент "Прямого" заявила, что записывает часть сюжета заранее, а акция "Нет капитуляции" должна начаться под харьковской мэрией позже, однако такое пояснение митингующих предпринимателей не удовлетворило.

Видео: Facebook/ Харьков 1654

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что формула Штайнмайера в ближайшее время реализована не будет.

Также мы писали, что радикалы из С14 не пришли на марш националистов в Киеве. Ранее их не было и на Штайнмайер-майдане.