Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины и экс-президент футбольного клуба "Нива" (Винница) Василий Вовк поступил на военную службу в Службу внешней разведки (СВР). Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

"Сообщаем, что Вовк В.В. на сегодня проходит военную службу в Службе внешней разведки Украины", - говорится в ответе за подписью заместителя главы СВР Екатерины Слядневой.

В то же время, СВР отказалась ответить, какую должность занимает Вовк, отметив, что это служебная информация.

Фото: ukranews.com

При этом, 8 октября Вовк посетил выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве как официальный представитель Службы внешней разведки.

Напомним, в августе 2015 года Высший административный суд отказался признать незаконным и отменить указ Президента Петра Порошенко об увольнении Вовка с должности начальника Главного следственного управления СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что новый глава СВР Владислав Бухарев рассказал о своей награде от ФСБ.

Также мы сообщали, что опубликован обновленный проект закона об СБУ.