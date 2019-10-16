В среду, 16 октября, в Харькове более двух тысяч предпринимателей с "Барабашово" пришли на акцию протеста под горсовет с требованием прекратить рейдерский захват рынка и отклонить инициативу мэра по строительству дороги. По текущему плану она может пройти через "Барабашово".

Предприниматели уверяют, что тысячи людей останутся без работы, а эта дорога не решит проблем города, сообщают Украинские Новости.

Предприниматели требуют от депутатов услышать их, не сносить "Барабашово" бульдозерами и "грозятся защищать рынок любой ценой", о чем также было написано на плакатах активистов: "Терехов + Бульдозер = Срок", "Мы защитим свой бизнес любой ценой", "Депутаты - подумайте о людях", "Прокуроры, не станьте пособниками рейдерства".

Фото: ukranews.com

"Сегодня кто-то специально настраивает нас, вынуждая идти на отчаянные меры, на акции протеста, кто-то очень хочет беспорядков в Харькове, ведь никто не поддержит снос рынка, там люди 20 лет работают, кормят свои семьи", - говорят предприниматели. По их мнению, если городской совет примет решение по строительству дороги, предприниматели будут требовать перевыборов в городе и угрожают заблокировать строительные работы до полной перезагрузки власти в области и регионе.

Фото: ukranews.com

"Если надо, мы до Зеленского доедем, мы заблокируем работу городского совета, исполкома, администрации, пока нас не услышат, мы не дадим оставить тысячи семей без средств существования", - говорят предприниматели "Барабашово".

В среду, 16 октября, городской совет Харькова рассматривает вопрос выделения средств для проекта строительства дороги от улицы Академика Павлова до улицы Моисеевской, которая проходит через ТЦ "Барабашово". Средства на перепроектировку и строительство павильонов мэрия планирует взять из бюджета города.

Как сообщала "Страна", в Харькове торжественно открыли памятник тем, кто воевал за целостность страны. Монумент представляет собой серый куб.

Напомним, что 22 октября в Харькове пройдет важнейшая встреча в Лиге Чемпионов. "Шахтер" примет "Динамо" Загреб.