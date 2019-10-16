В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Зеленский проведет встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Кроме того, в Риге он встретится с представителями украинской диаспоры в Латвии.

Уже началась церемония с приветствия и рукопожатия президентов и их жен, после чего прозвучали гимны двух стран. Лидеры государств торжественно прошли к почетному караулу и приветствовали членов делегаций.

Вместе с Зеленским в Латвию прибыли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министры иностранных дел Вадим Пристайко и юстиции Денис Малюська, помощник главы государства Андрей Ермак.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Пресс-служба президента Латвии сообщает, что во время встречи в Рижском замке Левитс обсудит с Зеленским отношения двух стран, отношения Европейского Союза и Украины, а также Инициативу трех морей.

Запланированы также переговоры делегаций двух стран, сообщение Левитса и Зеленского для прессы. Затем предусмотрена торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы, встреча с председателем сейма Мурниеце и беседа с премьер-министром Кариньшем.

Напомним, Зеленский в День защитника надел каску и посетил зону ООС.

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