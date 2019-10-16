В Палате представителей Конгресса США отложили голосование по поводу импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер Нэнси Пелоси, передает Fox News.

В статье говорится, что это важный вопрос для демократов, и они не блефуют, а "пытаются найти правду".

"Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому сейчас мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.

Напомним, что в США процедура расследования о том, возможно ли объявлять импичмент президенту Дональду Трампу сталкивается с серьезными проблемами. В частности, Пентагон, Джулиани и Пенс отказались сотрудничать с Конгрессом по делу об импичменте Трампу.

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