36-летняя украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра", Анна Седокова начинает новую жизнь.

В начале октября Седокова представила широкой публике своего любовника, который моложе ее на 9 лет. Избранником певицы оказался латвийский баскетболист Янис Тимму. Рост - 203 см.

Анна Седокова опубликовала совместное фото в сторис Инстаграм. На снимке - сама певица и Янис. Пара идет по аэропорту, взявшись за руки.

"Ведь мы до самого конца по одному пути..." - подписан кадр.

Янис Тимму и Анна Седокова. Фото: Инстаграм Седоковой

27-летний баскетболист Янис Тимму

Примечательно, что у Яниса есть супруга. В 2018 году у них с женой родился сын. Впрочем, спортсмен уже заявил о разводе.

Жена баскетболиста очень эмоционально отреагировала на его уход из семьи ради Седоковой. Девушка по имени Сана иронично отметила, что узнала от своего мужа, что они расстались полгода назад. "Правда? Я не знала этого, но я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне", - заявила Сана Тимму.

Супруга спортсмена отметила, что летом он сказал ей, что хочет спасти брак. Хотя на самом деле в то время он отдыхал с Седоковой в Турции. Также она сказала, что Янис заблокировал ее банковские карты и попросил с годовалым сыном съехать с его квартиры.

Янис Тимму с женой Саной, от которой он ушел с Седоковой

"Зачем ты это делаешь? Эта шл@ха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? А ты знал, что сейчас ты у нее не единственный?" - сказала Сана Тимму, намекая на Седокову.

Отметим, что у троих детей певицы действительно разные отцы. Старшая дочь Алина родилась от первого мужа, уже покойного футболиста Валентина Белькевича. Среднюю - Монику - от второго мужа Максима Чернявского. Младший Гектор родился от российского миллионера Артема Комарова, с которым певица в браке не состояла и рассталась до появления на свет сына.

Анна Седокова в свое оправдание заявила, что начала отношения с Анисом Тимму уже после того, как он ушел от жены.

Помимо новых отношений, певица решила отдохнуть и подзагореть на элитном курорте в Эмиратах.

Судя по описанию, Седокова отдыхает со своим средним ребенком - Моникой.

"Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолете сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: "Мама , ты у меня такая красивая" и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее. Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают", - подписала фото певица, впрочем, дочери на нем нет.

На снимке Седокова сидит на пляже, к ее мокрым ягодицам прилип песок. Купальник подчеркивает грудь и накачанный пресс.

Фото: Анна Седокова Инстаграм

Ранее "Страна" сообщала, что Анна Седокова снялась для обложки Playboy.

Также мы рассказывали, что певица опубликовала видео, где она облизывает полуголую девушку.