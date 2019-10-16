Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова - гору Пэктусан. Сделал он это верхом на коне. Об этом сообщает ЦТАК. В агентстве отмечают, что он "поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне по первому снегу".

Кроме того, Ким Чен Ын посетил туристический комплекс, строящийся в уезде Самджиен у подножия горы. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

"Боль, которую США под руководством сил, настроенных против КНДР, нанесли корейскому народу, больше не является болью, но она превратилась в гнев", - отмечается в сообщении.

Визит Ким Чен Ына состоялся после того, как в начале октября в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова на рабочем уровне с США, а Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение.

Гора Пэктусан считается одним из самых священных мест полуострова. Обычно глава КНДР посещает ее в преддверии больших политических или дипломатических решений и событий.

Фото: instagram.com/thetimes

Как сообщала "Страна", во вторник, 15 октября, футбольные сборные КНДР и Южной Кореи сыграли друг с другом впервые за 29 лет. Встреча прошла стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне и завершилась футбольным миром.

Напомним, что в России разработали план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове между КНДР и Республикой Кореей.