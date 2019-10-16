Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает коллегам съехаться в одно здание на ул. Грушевского, а свой кабинет он хочет переделать в опенспейс на 20+ человек. Об этом он написал в Facebook.

"Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Много залов для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты руководителей. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли!", - написал Дубилет.

По его словам, хотя бы часть министерств, которые разбросаны в отдельных зданиях по Киеву, могли бы переехать в центральное здание на Грушевского и передать свои здания на приватизацию.

Также Дубилет поделился планами переехать из своего кабинета в более маленький, а в своем огромном рабочем помещении сделать опенспейс на 20+ человек.

Скриншот, фото: Facebook/ Дмитрий Дубилет

Напомним, Дмитрий Дубилет ранее обещал, что к концу 2020 года в Кабмине будет централизовано все, что можно, чтобы сэкономить деньги и сделать работу более эффективной.

Также мы писали, что министр Дубилет распорядился прекратить закупку канцелярии с символикой Кабмина.