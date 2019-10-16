Владимир Зеленский присвоил первое за время своего президентства генеральское звание. Его получил начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич, который сегодня был уволен главой государства с должности. Приказ о присвоении звания опубликован на сайте президента.

"Присвоить военное звание генерал-майора полковнику Оцерклевичу Алексею Ярославовичу - начальнику Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Фото: president.gov.ua

Напомним, по данным источника, Владимир Зеленский задумался об увольнении начальника Управления госохраны Алексея Оцерклевича сразу после своего возвращения из США.

Ранее "Страна" писала о главных причинах увольнения начальника Управления госохраны Оцерклевича и о том, кто пришел вместо него.

Кроме того, мы сообщали, что Оцерклевич имеет две судимости из-за чего его не хотели допускать к гостайне.

Также мы сообщали, кто такой Сергей Рудь, возглавивший Управление госохраны.