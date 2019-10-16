Воскресный поход премьер-министра Украины Алексея Гончарука на мероприятие, где выступила украинская неонацисткая рок-группа "Сокира Перуна" вызвал возмущение в рядах партии "Слуга народа".

Об этом "Стране" на условиях анонимности рассказал источник в пропризедентской политсиле.

По данным источника, премьера депутаты скоро вызовут "на ковер" для беседы.

"Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены. Не хочу применять маты, но без них не получается. Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя. Будем требовать его объяснений перед фракцией", - заявил источник.

Напомним, лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась опубликовал на своей странице в соцсети фото украинского премьера на сцене мероприятия, где выступала ультраправая рок-группа.

Позже Гончарук объяснил, почему он оказался с ультраправой рок-группой "Сокира Перуна" на одной сцене.

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